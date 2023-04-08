В стране и мире В Мелитополе робот обезвредил найденный под машиной полицейского неизвестный предмет Максим Крюков В правоохранительных органов сообщили, что в настоящее время проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. © Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда» Читайте нас на: ГУ МВД по Запорожской области опубликовало кадры использования робота по извлечению неизвестного устройства, которое было найдено под автомобилем сотрудника полиции в Мелитополе. Неизвестным объектом оказался некий пакет, обмотанный скотчем. В ведомстве отметили, что после изъятия предмет был уничтожен. «В настоящее время проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ГУ МВД по региону. Ранее в администрации Мелитополя сообщили, что в городе произошел взрыв автомобиля, в результате происшествия пострадал один человек. По данным местных властей, при взрыве транспортного средства был ранен экс-глава администрации поселка городского типа Акимовка Мелитопольского района Максим Зубарев. Экспертное мнение и аналитика