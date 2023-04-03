В Мелитополе взорвался автомобиль

Как сообщает администрация города, в результате происшествия пострадал один человек.

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В Мелитополе произошел взрыв автомобиля, в результате происшествия пострадал один человек. Об этом сообщили в городской администрации.

«По предварительным данным, на улице Б.Хмельницкого в Мелитополе произошел взрыв автомобиля» - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале администрации.

В настоящий момент на месте происшествия работают сотрудники экстренных служб. Обстоятельства и сведения о пострадавших уточняются.

Две недели назад стало известно, что сотрудник полиции, раненный при взрыве самодельного взрывного устройства в Мелитополе, был госпитализирован. В результате произошедшего полицейский получил минно-взрывную травму ноги. В настоящий момент угрозы для его жизни нет. По словам председателя движения «Мы вместе с Россией» Владимира Рогова, за организацией взрыва стоят украинские националисты.