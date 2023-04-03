При взрыве машины в Мелитополе пострадал экс-глава администрации ПГТ Акимовка
Врачи оценивают состояние экс-главы администрации ПГТ Акимовка Мелитопольского района Максима Зубарева как тяжелое.
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При взрыве автомобиля в Мелитополе Запорожской области пострадал экс-глава администрации поселка городского типа Акимовка Мелитопольского района Максим Зубарев. Об этом сообщают местные власти.
«Состояние Максима Зубарева, пострадавшего при взрыве автомобиля в Мелитополе, врачи оценивают как тяжелое», - говорится в сообщении, которое было опубликовано в Telegram-канале администрации города.
Ранее стало известно, что в Мелитополе взорвался автомобиль, в результате чего пострадал один человек. По данным городской администрации, инцидент произошел на улице Б. Хмельницкого.