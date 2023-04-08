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В Мелитополе под автомобилем сотрудника полиции нашли неизвестное устройство

Максим Крюков
10:43 08.04.2023
В ГУ МВД по Запорожской области отметили, что устройство было изъято и уничтожено.
В Мелитополе под автомобилем сотрудника полиции нашли неизвестное устройство
© Фото: ГУ МВД по Запорожской области
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В Мелитополе Запорожской области под автомобилем сотрудника правоохранительных органов был обнаружен подозрительный предмет. Об этом сообщает RT со ссылкой на МВД РФ по региону.

«Сегодня утром во дворе жилого дома под легковым автомобилем, принадлежащем сотруднику полиции, обнаружен подозрительный предмет», - говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что специалисты изъяли и уничтожили неизвестное устройство, пострадавших при этом нет. В настоящий момент правоохранители занимаются установлением всех обстоятельств произошедшего.

В понедельник, 3 апреля, стало известно, что при взрыве автомобиля в Мелитополе Запорожской области пострадал экс-глава администрации поселка городского типа Акимовка Мелитопольского района Максим Зубарев. Местные власти сообщили, что врачи оценивали его состояние как тяжелое.

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