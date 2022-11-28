Адвокат Саакашвили: в организме бывшего президента Грузии обнаружили мышьяк

Ранее сообщалось о возможном отравлении Саакашвили тяжелыми металлами, в том числе ртутью.

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Медицинские анализы бывшего грузинского президента Михаила Саакашвили, который сейчас находится в тюрьме, показали содержание мышьяка в его организме. Об этом сообщил адвокат политика Шалва Хачапуридзе.

«Мы пока не получали анализов ногтей, они придут сегодня, но по телефону выяснилось, что в результате исследования было выявлено еще одно вещество - мышьяк», - сказал адвокат в эфире телеканала Мtavari.

Ранее Михаил Саакашвили призвал общественность не спекулировать темой своего возможного отравления тяжелыми металлами, в том числе ртутью. Бывший президент Грузии сообщил, что состояние его здоровья ухудшается, особенно в последние два месяца.

По его словам, важно довериться специалистам. Саакашвили уверен, что излишнее политизирование этого вопроса не нужно.