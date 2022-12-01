Врачи заявили о риске комы и даже смерти у Саакашвили

В настоящий момент экс-президент Грузии лечится в клинике в Тбилиси после длительной голодовки.

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Врачи поставили бывшему грузинскому лидеру Михаилу Саакашвили десять ведущих диагнозов, они также предупредили о риске комы и даже смерти, следует из отчета, который опубликовала группа медицинских экспертов одной из неправительственных организаций. Специалисты считают, что это является основанием для того, чтобы освободить политика.

Среди упомянутых диагнозов - лихорадка, анорексия, быстрая потеря веса, болезненные ощущения в мышцах, раздражения на коже, спазмы мышц, которые могли возникнуть из-за какого-либо инфекционного процесса или интоксикации.

«У него более 20 диагнозов или симптомокомплексов, из них 10 ведущих диагнозов, что делает заключение не совместимым с тюремным заключением. Упомянутые основные диагнозы на данном этапе не оглашаются», - говорится в документах, на которые ссылаются грузинские телекомпании.

В связи с появившимся отчетом медиков адвокат политика Шалва Хачапуридзе направил в суд ходатайство о его освобождении в связи с состоянием здоровья. Несколькими днями ранее глава грузинского Минюста заявил, что, несмотря на проблемы со здоровьем, Саакашвили курит электронные сигареты.

В настоящий момент экс-президент Грузии лечится в клинике в Тбилиси после того, как объявил голодовку, находясь в тюрьме. 1 октября прошлого года он был задержан в Грузии. Его заочно осудили по двум уголовным делам, однако сам политик своей вины так и не признал.