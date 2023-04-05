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Китай приступил к патрулированию двух районов Тайваньского пролива

Максим Крюков
07:47 05.04.2023
По данным СМИ, в среду пройдет встреча спикера палаты представителей США Кевина Маккарти с главой администрации Тайваня Цай Инвэнь.
Китай приступил к патрулированию двух районов Тайваньского пролива
© Фото: c32, ZUMAPRESS.com, GlobalLookPress
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Китайское управление по безопасности на море провинции Фуцзянь объявило о начале операции по патрулированию двух районов Тайваньского пролива.

«Сегодня стартовала специальная совместная патрульно-инспекционная операция в центральной и северной частях Тайваньского пролива», - говорится в сообщении управления, опубликованном в соцсети WeChat.

Как отмечают СМИ, решение связано с предстоящей встречей спикера Палаты представителей Соединенных Штатов Америки Кевина Маккарти с главой администрации Тайваня Цай Инвэнь. К заявлению также было приложено изображение, на котором отмечены зоны патрулирования, они расположены недалеко от острова Тайвань.

Ранее Вооруженные силы Китайской Республики (Тайваня) зафиксировали приближение к острову самолетов и кораблей армии КНР. В частности, были замечены 16 летательных аппаратов и 4 корабля Народно-освободительной армии Китая (НОАК). В юго-западную часть опознавательной зоны острова зашли 11 самолетов материкового Китая.

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