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Прокурор Швеции: за взрывами на «Северных потоках» стоит спонсируемая государством группа

Дмитрий Трунов
15:53 06.04.2023
При этом окружной прокурор Швеции Матс Юнгквист считает, что найти виновных будет непросто.
Прокурор Швеции: за взрывами на «Северных потоках» стоит спонсируемая государством группа
© Фото: The Swedish Coast Guard, XinHua, GlobalLookPress
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Расследующий дело о диверсиях на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток - 2» окружной прокурор Швеции Матс Юнгквист сделал заявление об основной версии, которую рассматривает следствие. По его словам, «с большой долей вероятности» за взрывами стоит группа, которую поддерживало и спонсировало какое-то государство, сообщает Reuters.

По словам Юнгквиста, это основной сценарий расследования. Однако следователи не исключают, что у диверсии могли быть «независимые» исполнители. В организации взрыва в Балтийском море могла быть задействована немногочисленная группа, поскольку использованная при этом разновидность взрывчатки не требует большого количества участников.

Ранее Юнгвист говорил, что специалисты перевернули каждый камень на месте взрывов, но шансов найти какие-то улики у них не появилось. По его словам, определить виновных будет непросто. Ранее следствие смогло установить, что речь идет о диверсии. Анализ улик с места преступления выявил следы взрывчатых веществ.

Взрывы на трубопроводах, по которым российский газ поступал в ряд европейских стран, произошли 26 сентября 2022 года. В районе утечек на трубопроводах в момент ЧП было зарегистрировано два мощных подводных взрыва. Генпрокуратура РФ возбудила дело об акте международного терроризма.

Владимир Путин считает, что на трубопроводе была совершена диверсия, к которой причастно какое-то государство. Президент РФ призвал к созданию международной комиссии по расследованию подрывов газопроводов «Северный поток» и «Северный поток - 2». Россия и Китай выносили на голосование Совбеза ООН резолюцию о расследовании диверсии на «Северных потоках», однако западные страны ее не поддержали.

Лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш в феврале выдвинул прямые обвинения в организации взрывов на газопроводах в адрес Соединенных Штатов. В марте New York Times со ссылкой на свои источники написала, что «Северные потоки» якобы взорвала проукраинская группировка, которая могла действовать без ведома киевских властей. Глава МИД Сергей Лавров считает, что дело о «Северных потоках» закончится формулой «хайли лайкли» и результаты расследования не будут оглашены.

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