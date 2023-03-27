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СБ ООН не принял резолюцию РФ по расследованию на «Северных потоках»

Игнат Далакян
22:52 27.03.2023
Российская резолюция не набрала необходимых девяти голосов из 15.
СБ ООН не принял резолюцию РФ по расследованию на «Северных потоках»
© Фото: The Swedish Coast Guard XinHua Globallookpress
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Совет безопасности Организации Объединенных Наций не принял резолюцию России о создании комиссии по расследованию диверсии на «Северных потоках».

Как передает РИА Новости, документ не набрал 9 голосов из 15. За принятие резолюции проголосовали Российская Федерация Китай и Бразилия. Также для принятия документа ни одна из постоянных членов СБ ООН не должна была проголосовать против.

В случае принятия резолюции, СБ ООН попросил бы генерального секретаря Организации создать международную независимую комиссию по расследованию, которая провела бы независимое международное расследование всех аспектов диверсии на трубопроводах «Северных потоков».

Ранее в российском внешнеполитическом ведомстве заявили, что Россия может потребовать компенсации за подрыв на трубопроводах «Северный поток». В МИД РФ также отметили, что западные страны продолжают саботаж работ.

До этого Китайская Народная Республика стала соавтором российской резолюции по расследованию диверсии на «Северных потоках». В документе содержался призыв к генеральному секретарю Организации Объединенных Наций Антониу Гутерришу с идеей создать комиссию по независимому расследованию инцидента.

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