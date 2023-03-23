Лавров: дело о «Северных потоках» закончится формулой «хайли лайкли»

Министр подчеркнул, что многочисленные запросы РФ о сотрудничестве по расследованию диверсий остались без какой-либо реакции.

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В Москве не питают особых ожиданий от проводимых западными странами расследований взрывов на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток - 2». Об этом заявил министр иностранных дел Сергей Лавров.

По словам главы российского внешнеполитического ведомства, в России не только не ожидают транспарентности в расследовании совершения диверсий на трубопроводах, но и того, что до общественности доведут ее результаты.

«Скорее всего, дело закончится чем-то вроде "хайли лайкли"», - сказал министр.

Лавров отметил, что российская сторона неоднократно обращалась с запросами о сотрудничестве по расследованию диверсий, приведших к разрушениям, однако ответов пока не получила.

Между тем в прокуратуре Германии все еще не удалось установить личности подозреваемых в диверсии. Ранее американский журналист-расследователь Сеймур Херш обвинил канцлера ФРГ Олафа Шольца в помощи США скрыть информацию о произошедшем на «Северных потоках».