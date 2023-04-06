В Ингушетии в результате перестрелки с боевиками погибли трое полицейских

В завязавшемся бою ранения получили еще семь правоохранителей.

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Трое полицейских погибли во время перестрелки с боевиками в Малгобекском районе, сообщает МВД Ингушетии.

Перед этим в данном районе был введен режим контртеррористической операции (КТО). Столкновение между стражами порядка и преступниками произошло в ночь на 6 апреля в селе Зязиков-Юрт.

Правоохранители попытались задержать боевиков, но те оказали сопротивление, стали стрелять из автоматов. Завязался бой, в котором, как упоминалось выше, трое полицейских погибли, еще семеро получили ранения.

Известно, что в одном из домов были блокированы несколько бандитов. К дому стянули дополнительные силы. Сколько преступников ликвидировано, не уточняется. Режим КТО еще не снят.

Ранее в СК РФ сообщили о задержании еще одного участника банды Басаева и Хаттаба.