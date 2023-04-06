Задержан еще один участник банды Басаева и Хаттаба

В СК РФ отметили, что получены доказательства причастности жителя Карачаево-Черкесской Республики Абдуллялима Джумагишиева к совершению преступлений в ходе боевых столкновений 4 октября 1999 года.

© Видео: ЦОС ФСБ России © Фото: ЦОС ФСБ РФ

Главное Следственное управление Следственного комитета РФ по Северо-Кавказскому федеральному округу (СКФО) расследует уголовное дело по факту боевого столкновения 4 октября 1999 года в районе станицы Червленной Шелковского района Чеченской Республики между военнослужащими Минобороны России, которые выполняли боевую задачу в этом регионе, и участниками незаконных вооруженных формирований, входившими в отряды Шамиля Басаева и Хаттаба. Об этом сообщили в СК и ЦОС ФСБ РФ.

«В ходе расследования данного уголовного дела получены доказательства причастности жителя Карачаево-Черкесской Республики Абдуллялима Джумагишиева к совершению указанных преступлений», - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале СК РФ.

Сотрудники органов госбезопасности установили, что в 1998 году Джумагишиев добровольно вступил в состав банды, которой руководили Басаев и Хаттаб, и принял активное участие в совершении тяжких и особо тяжких преступлений.

«В результате массированного обстрела, учиненного участниками банды, убито 15 военнослужащих, причинены телесные повреждения 28 военнослужащим», - добавили в ведомстве.

Задержанному предъявлено обвинение в совершении вооруженного мятежа, участии в банде и посягательстве на жизнь военных. Джумагишиеву была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее сотрудникам Федеральной службы безопасности удалось задержать боевиков Басаева и Хаттаба, участвовавших в нападении на Дагестан. Работая вместе со следователями СК России, ФСБ удалось сформировать неопровержимую доказательную базу, подтверждающую участие Таушева Эдуарда и Заракаева Темирали в нападении на республику.