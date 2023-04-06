В Ингушетии бандиты открыли огонь по полицейским при попытке задержания
В Ингушетии бандиты обстреляли сотрудников полиции при попытке задержания. Об инциденте сообщил республиканский оперштаб. Бандформирование обнаружили в населенном пункте Зязиков-Юрт Малгобекского района республики в ходе оперативно-розыскных мероприятий.
«При попытке задержания последние оказали сопротивление и открыли огонь по сотрудникам правоохранительных органов из автоматического оружия», - говорится в сообщении Оперативного штаба Республики Ингушетия.
В настоящее время обстановка в районе перестрелки полностью контролируется правоохранителями. Местных жителей призвали сохранять спокойствие и не паниковать.
Ранее стало известно, что группа неизвестных открыла огонь по сотрудникам ДПС в Назрановском районе Ингушетии. В результате один сотрудник получил ранение. На поиски злоумышленников были мобилизованы силы правоохранителей, объявлен план «Перехват».