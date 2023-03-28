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В Ингушетии неизвестные обстреляли пост полиции

Марина Крижановская
01:43 28.03.2023
Сообщается, что исполнявший служебные обязанности сотрудник получил ранение  в ногу.
В Ингушетии неизвестные обстреляли пост полиции
© Фото: Павел Лисицын РИА Новости
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Неизвестные открыли огонь по посту полиции в Ингушетии. Один сотрудник ДПС получил ранение в ногу. Нападавшим удалось скрыться. Был введен план-перехват. Инцидент произошел в Назрановском районе республики.

«Около полуночи неизвестными, предположительно, из автоматического оружия обстрелян пост "Волга-14", расположенный возле селения Кантышево Назрановского района Ингушетии. В результате обстрела ранен сотрудник органов внутренних дел, находившийся на посту при исполнении служебных обязанностей», - привели информацию в ведомстве.

Недавно сообщалось, что неизвестные расстреляли в Москве машину певицы Наталии Власовой. Ее автомобиль стоял около дома, где проживает Власова. Следы от пуль были в пяти местах.

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