День президента: что Путин обсуждал на заседании Совбеза и как встречал новых иностранных послов

Президент провел совещание с Совбезом РФ и церемонию вручения верительных грамот иностранным послам, а также поговорил в Кремле с белорусским лидером.

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: Пресс-служба президента РФ

У президента Владимира Путина в среду был насыщенный рабочий график. До встречи с белорусским лидером Александром Лукашенко он провел оперативное совещание Совбеза, посвященное развитию новых регионов страны, а также принял в Кремле иностранных послов, которые прибыли на церемонию вручения верительных грамот.

На повестке расширенного заседания Совета Безопасности - обеспечение правопорядка и восстановление новых регионов России. В одном зале с президентом - главы Донецкой и Луганской Народных Республик, Херсонской и Запорожской областей. По видеосвязи - министр обороны Сергей Шойгу и другие представители силового и социального блоков. Владимир Путин ставит задачу - как можно быстрее интегрировать Новороссию в правовое поле страны.

«Уже сейчас в сложных условиях активно восстанавливаются жилье, дороги, объекты образования, культуры, здравоохранения, запускаются промышленные и сельхозпредприятия, создаются новые рабочие места, регулярно выплачиваются пенсии и социальные пособия, начал действовать механизм льготной ипотеки под два процента. Как вы знаете, недавно сам посещал Мариуполь и посмотрел ход восстановления. Строительство развернуто масштабное, люди работают даже ночью. Видно, что город меняется, но важно, чтобы положительные сдвиги происходили во всех городах и во всех населенных пунктах всех четырех регионов», - сказал на заседании президент.

Сдвиги уже есть, причем значительные. Только за прошлый год в четырех регионах построили и реконструировали почти 10 тысяч разных объектов. Строители работали даже под обстрелами со стороны украинских националистов. Об этом президенту доложил вице-премьер Марат Хуснуллин.

«На сегодняшний день, я хочу отметить, конечно, большая работа была сделана энергетиками, потому что почти 4,5 тысячи объектов, как я сказал, энергетических, и эта работа продолжается. Непосредственно Минэнерго курирует эту работу. Большую работу сделали сетевики, «Россети». Огромную работу сделали наши газовики: они фактически восстановили сотни километров существующих газопроводов, построили необходимый газопровод-перемычку до Мелитополя - 72 километра, тем самым создав независимую систему газоснабжения от украинской системы... Огромная работа была проведена по восстановлению и строительству дорог. В самые короткие сроки от Крыма до Ростова было построено, реконструировано более 300 километров дорог, что дало нам независимую транспортную магистраль - кроме Крымского моста... На территории новых субъектов функционирует 415 медицинских учреждений. Построены и введены по Вашему прямому поручению многофункциональный медицинский центр в Луганске силами Минобороны, медицинский центр в Мариуполе силами Минобороны», - рассказал он.

Почти 70% жителей ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей уже получают российскую пенсию. В новых регионах начинают строить дома под льготную ипотеку в 2%. Население перестало верить в запугивание украинских провокаторов.

«Работа была организована в основном местными органами власти - в тех сложнейших условиях, когда людей запугивали, говорили, что не надо брать деньги от России, что кто-то планирует вернуться когда-то. Но этот негативный тренд был сломлен. Люди сейчас получают все эти выплаты, и это сегодня один из основных источников поступления денег на территорию», - добавил вице-премьер.

Но несмотря на высокие темпы восстановления, обстановка в новых регионах остается напряженной. Обстрелы и теракты со стороны украинских боевиков не прекращаются, отметил президент.

«Неонацисты и их пособники действуют не только на территории новых субъектов Федерации, но и совершают преступления в других регионах. И есть все основания утверждать, что в подготовке таких диверсий и терактов задействован потенциал третьих стран, западных спецслужб. Кроме того, сложившейся в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях ситуацией пытаются воспользоваться и чисто криминальные элементы, включая организованную преступность, наркоторговцев, финансовых мошенников и так далее. Подчеркну: МВД, прокуратура, Следственный комитет и другие правоохранительные органы, а также спецслужбы должны сделать максимум для обеспечения безопасной жизни местного населения, защитить людей, их безопасность, собственность, имущество от преступности, произвола и насилия, в том числе оказывать действенную поддержку местным предпринимателям. Очевидно, что в новых субъектах Федерации, по сути, приходится с чистого листа выстраивать всю систему обеспечения общественной безопасности и законности. Трудностей, конечно, много, в том числе организационных», - подчеркнул Путин.

До 1 июля во всех новых субъектах необходимо создать подразделения спецслужб. Такое поручение президент дал представителям силового блока.

«Нужно обязательно опираться на местные кадры, на проверенных в деле профессионалов - людей смелых, принципиальных, знающих реальную обстановку. Прошу Правительство и руководителей соответствующих федеральных ведомств взять под контроль решение всех вопросов материального снабжения новых структур, в дальнейшем именно в приоритетном порядке обеспечивать их современными техническими и информационными системами, оружием и средствами связи. При этом нужно активнее привлекать к работе, к охране правопорядка местных жителей, отлаживать систему своевременного информирования людей об основных угрозах безопасности, незамедлительно реагировать на обращения граждан и налаживать каналы постоянной так называемой обратной связи», - указал российский лидер.

Ранее днем Путин принял послов 17-ти государств. В Большом Кремлевском дворце уже больше года не было такого интернационального состава. Сюда прибыли послы стран с разных уголков планеты: Скандинавии, Африки, Ближнего Востока и даже представители геополитических противников России.

«Вам поручена почетная и одновременно ответственная миссия представлять ваши государства в России. Исходим из того, что вы будете активно вовлечены в решение самых разных вопросов, касающихся политического диалога, торгово-экономических связей, культурно-гуманитарных обменов, контактов между людьми. Ситуация в мире сейчас непростая, накопилось много противоречий, которые иной раз кажутся неразрешимыми и зачастую мешают нормальному продуктивному взаимодействия государств», - обратился к послам президент.

О противоречиях и не только говорил Путин в своей вступительной речи, найдя слова для каждой из недружественных стран. Например, напомнил Дании как роднились русские и датские царские дома. А сейчас власти не допускают Россию до расследования взрывов на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2».

«Сегодня в Балтийском море в прямом смысле неспокойно. Упомяну в первую очередь об имевших место в сентябре 2022 года диверсиях на газопроводах „Северный поток-1“ и „Северный поток-2“. Мы надеемся, господин посол, что датская сторона поддержит наши предложения об учреждении независимой международной комиссии по установлению всех обстоятельств случившегося», - обратился к датскому послу глава государства.

К минимуму, по мнению президента, сейчас сведены и отношения России с другой скандинавской страной - Норвегией. Даже не смотря на то, что между государствами проходит общая граница длиной почти в 200 километров.

«Сегодня двусторонние контакты сведены к минимуму, заморожено взаимодействие по важным международным и региональным вопросам, в том числе на столь значимом для обеих стран арктическом пространстве. Вряд ли все это отвечает интересам двух наших народов», - сказал Путин.

Отношения России и США, от которых напрямую зависит глобальная безопасность, по мнению Путина, и вовсе переживают глубокий кризис. В своем обращении к американскому послу президент подчеркнул, что поддержка так называемых «цветных революций» и стала причиной сегодняшнего кризиса.

«Поддержка в этой связи госпереворота в Киеве в 2014 году, в конечном-то итоге и привели к сегодняшнему украинскому кризису», - подчеркнул российский лидер.

Но среди послов были и представители дружественных для России стран Африки и Ближнего Востока. В частности, Сирия, на помощь которой пришло наше государство. Во время февральского разрушительного землетрясения Россия была одной из немногих, кто отправил спасателей и гуманитарные грузы.

«Сирия - наш надежный партнер, союзник в Арабском мире и на международной арене в целом. Россия помогла сирийскому народу в трудную минуту отстоять суверенитет и независимость перед лицом агрессии международных террористом. Сразу после произошедшего в феврале разрушительного землетрясения Россия протянула сирийцам руку помощи, направила опытных спасателей и гуманитарные грузы. Мы продолжим оказывать сирийским друзьям всемирную поддержку по ликвидации последствий стихийных бедствий и, конечно, будем способствовать полной нормализации внутри политической обстановки в Сирийской Арабской Республике», - пообещал президент.

По окончанию своего выступления Путин принимать грамоты лично от послов не стал, объяснив это тем, что в Кремле действуют санитарные ограничения. Попрощался на двух языках: «Всего хорошего. All the best».