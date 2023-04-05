В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Путин: отношения РФ и США переживают глубокий кризис

Дмитрий Трунов
15:46 05.04.2023
По словам президента, Вашингтон причастен к провоцированию нынешнего кризиса вокруг Украины.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Читайте нас на:

Президент России Владимир Путин заявил, что отношения РФ и США переживают глубокий кризис. Такую оценку глава государства сделал в ходе выступления перед послами иностранных государств.

По словам президента, Вашингтон причастен к провоцированию нынешнего кризиса вокруг Украины.

«Использование американцами таких инструментов как поддержка цветных революций и госпереворота в Киеве и привели к украинскому кризису», - сказал Владимир Путин.

В основе кризиса отношений между Россией и Соединенными Штатами - принципиально разные подходы к формированию современного миропорядка, отметил президент.

По словам главы государства, в Кремле всегда выступали за то, чтобы выстраивать российско-американские отношения исключительно на принципах равенства, уважения интересов и суверенитета друг друга, невмешательства во внутренние дела.

«Будем этим руководствоваться и в дальнейшем», - заключил Путин.

Ранее замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков назвал «крахом» отношения между РФ и США.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
15:47 В стране и мире
Видео
Путин напомнил послу Дании о теракте на «Северном потоке»
15:35 В стране и мире
Путин уволил замглавы МЧС генерал-полковника Гречушкина
15:19 В стране и мире
Видео
В Санкт-Петербурге в жилой многоэтажке горит квартира
14:45 В стране и мире
В Госдуму внесли законопроект об увеличении майских выходных за счет новогодних
15:09 В стране и мире
Польша передает Украине еще четыре истребителя МиГ-29
Популярное
Видео
Шойгу: Белоруссия получила «Искандер-М», способный использовать ядерные ракеты
Видео
Дюмин заявил, что задачи Путина требуют «не звездочек, а звездопад»
Видео
Пассажир рейса Москва - Магадан попытался открыть дверь самолета на высоте
Расплавившееся ядерное топливо и обломки реактора снял робот под первым реактором «Фукусимы-1»
Видео
В Воронеже мужчина спел песню после падения с 19-этажного дома на автомобиль
ТАСС: Костомаров остается в реанимации, но просится домой
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.