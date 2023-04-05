Путин: отношения РФ и США переживают глубокий кризис
Президент России Владимир Путин заявил, что отношения РФ и США переживают глубокий кризис. Такую оценку глава государства сделал в ходе выступления перед послами иностранных государств.
По словам президента, Вашингтон причастен к провоцированию нынешнего кризиса вокруг Украины.
«Использование американцами таких инструментов как поддержка цветных революций и госпереворота в Киеве и привели к украинскому кризису», - сказал Владимир Путин.
В основе кризиса отношений между Россией и Соединенными Штатами - принципиально разные подходы к формированию современного миропорядка, отметил президент.
По словам главы государства, в Кремле всегда выступали за то, чтобы выстраивать российско-американские отношения исключительно на принципах равенства, уважения интересов и суверенитета друг друга, невмешательства во внутренние дела.
«Будем этим руководствоваться и в дальнейшем», - заключил Путин.
Ранее замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков назвал «крахом» отношения между РФ и США.