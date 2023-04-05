В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Путин заявил, что киевский режим не жалеет мирных граждан в новых регионах РФ

Анна Касаткина
17:35 05.04.2023
Киев регулярно обстреливает территории, устраивает там теракты, отметил президент.
Путин заявил, что киевский режим не жалеет мирных граждан в новых регионах РФ
© Фото: ТРК «Звезда»
Читайте нас на:

Киевский режим продолжает атаки на мирных граждан в новых регионах России, обстановка там остается напряженной. Об этом на заседании Совета безопасности РФ заявил президент Владимир Путин.

«Обстановка в этих регионах остается напряженной, киевский режим продолжает совершать тяжкие преступления против живущих там мирных граждан, никого не жалеет», - сказал он.

Путин отметил, что продолжаются ракетные атаки, артиллерийские и минометные обстрелы, происходят теракты против представителей власти и правоохранительных органов, а также журналистов, общественных деятелей, преподавателей школ и вузов.

«Есть все основания утверждать, что в подготовке таких диверсий и терактов задействован потенциал третьих стран, западных спецслужб», - подчеркнул глава государства.

Президент в среду по видеосвязи проводит заседание Совбеза России. На нем обсуждаются вопросы, касающиеся Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей. На заседании присутствуют главы четырех новых регионов.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
17:42 В стране и мире
Видео
Путин: есть основания полагать, что в подготовке терактов на территории РФ участвуют западные спецслужбы
16:48 В стране и мире
Бастрыкин поручил проверить комиков Долгополова и Оганисяна после шутки о теракте в Петербурге
16:26 В стране и мире
Видео
Зеленский пообещал Дуде, что между Украиной и Польшей не будет никаких границ
16:23 В стране и мире
Артем Усс после побега из Италии попал в базу розыска Интерпола
15:47 В стране и мире
Видео
Путин напомнил послу Дании о теракте на «Северном потоке»
Популярное
В Польше показали «золотой» поезд, на котором приехал Зеленский
Видео
Пассажир рейса Москва - Магадан попытался открыть дверь самолета на высоте
Видео
Дюмин заявил, что задачи Путина требуют «не звездочек, а звездопад»
Расплавившееся ядерное топливо и обломки реактора снял робот под первым реактором «Фукусимы-1»
Видео
В Воронеже мужчина спел песню после падения с 19-этажного дома на автомобиль
Видео
Шойгу: Белоруссия получила «Искандер-М», способный использовать ядерные ракеты
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.