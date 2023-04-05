Путин заявил, что киевский режим не жалеет мирных граждан в новых регионах РФ

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Киевский режим продолжает атаки на мирных граждан в новых регионах России, обстановка там остается напряженной. Об этом на заседании Совета безопасности РФ заявил президент Владимир Путин.

«Обстановка в этих регионах остается напряженной, киевский режим продолжает совершать тяжкие преступления против живущих там мирных граждан, никого не жалеет», - сказал он.

Путин отметил, что продолжаются ракетные атаки, артиллерийские и минометные обстрелы, происходят теракты против представителей власти и правоохранительных органов, а также журналистов, общественных деятелей, преподавателей школ и вузов.

«Есть все основания утверждать, что в подготовке таких диверсий и терактов задействован потенциал третьих стран, западных спецслужб», - подчеркнул глава государства.

Президент в среду по видеосвязи проводит заседание Совбеза России. На нем обсуждаются вопросы, касающиеся Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей. На заседании присутствуют главы четырех новых регионов.