Путин напомнил послу Дании о теракте на «Северном потоке»

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Президент РФ Владимир Путин выразил надежду, что Дания поддержит предложение России о независимом расследовании диверсии на газопроводе «Северный поток», обращаясь к послу этой страны. Такое заявление российский лидер сделал на церемонии вручения верительных грамот прибывшим в РФ послам иностранных государств.

Путин подчеркнул, что сегодня «в Балтийском море в прямом смысле неспокойно». Он напомнил послу Дании Якобу Хеннингсену о диверсиях на «Северном потоке» в сентябре прошлого года.

«Мы надеемся, господин посол, что датская сторона поддержит наше предложение об учреждении независимой международной комиссии по установлению всех обстоятельств случившегося», - сказал Путин.

Ранее президент РФ заявил, что правды о взрывах на газопроводе будет трудно добиться, но в какой-то момент она все равно вскроется. Он также согласился с выводами расследования американского журналиста Сеймура Херша о причастности к теракту США.