В МИД РФ рассказали о попытках Украины воздействовать на российские гражданские спутники
Украина пытается воздействовать на принадлежащие России гражданские спутники связи и привлекают для этого иностранных специалистов, сообщили в МИД РФ. В заявлении министерства сказано, что это грубое нарушение международных норм, и Россия может на это ответить.
«Все необходимые возможности для этого имеются», - говорится в сообщении.
Украинские националисты используют квазигражданские спутники, чтобы находить места дислокации и маршруты передвижения российских войск. Сообщалось также, что Главное управление внешней безопасности Франции направило на Украину около 50 сотрудников для помощи Киеву в использовании предоставленных ему спутников-разведчиков.
Кроме того, в зоне спецоперации под управлением ГУР Украины действует спецотряд, цели для которого определяются при помощи спутника ЦРУ, сообщала The Times.