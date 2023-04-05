В МИД РФ рассказали о попытках Украины воздействовать на российские гражданские спутники

В заявлении министерства подчеркивается, что это грубое нарушение международных норм.

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Украина пытается воздействовать на принадлежащие России гражданские спутники связи и привлекают для этого иностранных специалистов, сообщили в МИД РФ. В заявлении министерства сказано, что это грубое нарушение международных норм, и Россия может на это ответить.

«Все необходимые возможности для этого имеются», - говорится в сообщении.

Украинские националисты используют квазигражданские спутники, чтобы находить места дислокации и маршруты передвижения российских войск. Сообщалось также, что Главное управление внешней безопасности Франции направило на Украину около 50 сотрудников для помощи Киеву в использовании предоставленных ему спутников-разведчиков.

Кроме того, в зоне спецоперации под управлением ГУР Украины действует спецотряд, цели для которого определяются при помощи спутника ЦРУ, сообщала The Times.