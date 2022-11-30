МИД РФ: используемые Украиной квазигражданские спутники могут стать целью России
Используемые для поддержки украинских боевиков западные квазигражданские спутники могут стать законной целью для России. Об этом заявил директор департамента МИД РФ по нераспространению и контролю над вооружениями Владимир Ермаков.
«Подтверждаем, что подобная квазигражданская инфраструктура в случае ее использования в военных действиях против России вполне логично может стать законной целью для ответного поражения», — сказал дипломат в интервью РИА Новости
По его словам, националистами чаще используется группировка низкоорбитальных спутников. Ими выявляют места дислокации и маршруты передвижения российских войск. Также их применяют для наведения.
Ермаков уверен, что США проводит обкатку концепции системы управления войсками в любой точке мира. Он предложил разработать юридические нормы, которые были бы нацелены на предотвращение гонки вооружений в космосе.
Напомним, недавно появилась информация, что Франция направила на Украину около 50 сотрудников для помощи в использовании предоставленных ему спутников-разведчиков. В ответ на это первый замглавы российской делегации Константин Воронцов на заседании Первого комитета Генассамблеи ООН заявил, что США и их союзники используют невоенную инфраструктуру в вооруженных конфликтах.