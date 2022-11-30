МИД РФ: используемые Украиной квазигражданские спутники могут стать целью России

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Используемые для поддержки украинских боевиков западные квазигражданские спутники могут стать законной целью для России. Об этом заявил директор департамента МИД РФ по нераспространению и контролю над вооружениями Владимир Ермаков.

«Подтверждаем, что подобная квазигражданская инфраструктура в случае ее использования в военных действиях против России вполне логично может стать законной целью для ответного поражения», — сказал дипломат в интервью РИА Новости

По его словам, националистами чаще используется группировка низкоорбитальных спутников. Ими выявляют места дислокации и маршруты передвижения российских войск. Также их применяют для наведения.

Ермаков уверен, что США проводит обкатку концепции системы управления войсками в любой точке мира. Он предложил разработать юридические нормы, которые были бы нацелены на предотвращение гонки вооружений в космосе.

Напомним, недавно появилась информация, что Франция направила на Украину около 50 сотрудников для помощи в использовании предоставленных ему спутников-разведчиков. В ответ на это первый замглавы российской делегации Константин Воронцов на заседании Первого комитета Генассамблеи ООН заявил, что США и их союзники используют невоенную инфраструктуру в вооруженных конфликтах.