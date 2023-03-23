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В зоне спецоперации действует украинский спецотряд, цели для которого определяются при помощи спутника ЦРУ. Бойцы отряда тесно сотрудничают с Главным управлением разведки Украины, пишет The Times. Командующий группой признался, что у него есть планшет, синхронизированный со спутниковой группировкой разведки США.

«Мы выбираем цели в программе, и цели могут быть размещены там как спутником ЦРУ, так и нашим спутником», - приводит газета слова командующего.

В начале года стало известно о тайном визите директора ЦРУ Уильяма Бернса в Киев, где он встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским и своими коллегами. Стороны обсуждали обмен информацией и передвижение групп националистов в районе линии соприкосновения.