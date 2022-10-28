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В МИД Франции ушли от ответа на вопрос о передаче Киеву спутников для разведки

Егор Левин
12:48 28.10.2022
Представитель ведомства Анн-Клер Лежандр не сказала ни «да», ни «нет», отметив, что к российским заявлениям якобы следует относиться со скептицизмом.
В МИД Франции ушли от ответа на вопрос о передаче Киеву спутников для разведки
© Фото: Andriy Andriyenko, Keystone Press Agency, Globallookpress
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В МИД Франции решили никак не реагировать на заявление Москвы о том, что Париж предоставил Киеву доступ к коммерческим спутникам в разведывательных целях. Официальный представитель ведомства Анн-Клер Лежандр не подтвердила это и не опровергла.

Будучи гостем эфира телеканала LCI, она прокомментировала данный вопрос. От прямого ответа дипломат ушла, отметив при этом, что все российские заявления «стоит воспринимать с большой осторожностью и скептицизмом».

По данным издания Figaro, Главное управление внешней безопасности Франции не так давно направило на Украину около 50 сотрудников для помощи Киеву в использовании предоставленных ему спутников-разведчиков. В ответ на это первый замглавы российской делегации Константин Воронцов на заседании Первого комитета Генассамблеи ООН заявил, что США и их союзники используют невоенную инфраструктуру в вооруженных конфликтах.

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