Артем Усс после побега из Италии попал в базу розыска Интерпола

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Сбежавший из-под ареста в Италии сын губернатора Красноярского края Артем Усс находится в базе розыска Интерпола, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в итальянских правоохранительных органах.

Усс добавлен в разыскную базу по инициативе США. Дальнейшая судьба этого запроса также зависит от инициативы Вашингтона. При этом в базе розыска на сайте международной организации карточки россиянина нет.

Артем Усс сбежал из-под домашнего ареста, находясь в квартире в городе Базильо, срезав электронный браслет. Это случилось после того, как суд принял решение о его экстрадиции в США. Американские правоохранительные органы обвиняют его в уклонении от санкций и отмывании денег в результате продажи нефти, находящейся под санкциями компании PDVSA.

Накануне Усс сообщил о том, что находится в России, и добровольно пришел в следственный департамент МВД России в Москве. В РФ Усса подозревают в легализации денежных средств в особо крупном размере. Сейчас ему изменили меру пресечения с заочного ареста на подписку о невыезде.