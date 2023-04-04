Артем Усс заявил, что находится в России

По словам Усса, ему пришлось совершить побег из-под домашнего ареста в Италии из-за неверия в объективность правосудия.

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Сын губернатора Красноярского края Артем Усс рассказал РИА Новости, что в настоящий момент находится в России.

По словам Усса, ему пришлось совершить побег из-под домашнего ареста из квартиры в Италии, потому что он не верит в объективность правосудия.

Кроме того, россиянин считает, что итальянский суд проявил по отношению к нему «политическую ангажированность». Также он убежден в том, что судебная система Италии продемонстрировала готовность «прогнуться» перед Вашингтоном.

О том, что сын красноярского губернатора сбежал из-под ареста в Италии, стало известно 23 марта. В США его считают виновным в отмывании денег, а также уклонении от введенных рестрикций. Усса ожидала экстрадиция на территорию Соединенных Штатов.

Кадры дома в Базильо, откуда россиянин сбежал из-под ареста, сломав электронный браслет, ранее показывала «Звезда».