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Артем Усс пришел в МВД и дал показания по делу об отмывании денег

Анна Касаткина
16:44 04.04.2023
Сбежавший из-под домашнего ареста в Италии сын красноярского губернатора находится в Москве.
Артем Усс пришел в МВД и дал показания по делу об отмывании денег
© Фото: Maksim Konstantinov, GlobalLookPress
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Сын красноярского губернатора Артем Усс, которого в России разыскивали по делу об отмывании денег, добровольно явился в следственный департамент МВД в Москве и дал показания. Об этом рассказал ТАСС его адвокат Алексей Тихомиров.

«Артем Александрович Усс находится в Москве и сегодня добровольно явился в следственный департамент МВД России. Он дал подробные ответы на заданные по существу дела вопросы», - сказал адвокат.

По словам Тихомирова, Уссу изменили меру пресечения на подписку о невыезде, ранее тот был заочно арестован. Адвокат выразил уверенность, что следственные органы в конечном итоге выясняет, что его подзащитный невиновен.

Артем Усс был задержан в Италии по международному ордеру осенью прошлого года. Ему предстояла экстрадиция в США, где ему предъявили обвинения в уклонении от санкций и отмывании денег. Суд в России также объявил Усса в розыск и потребовал его выдачи.

В конце марта сын губернатора сбежал из-под домашнего ареста в Италии. Позже в интервью РИА Новости он заявил, что причиной стало неверие в справедливость итальянского правосудия.

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