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В Воронеже мужчина заявил в полицию после падения на его машину человека с 19-го этажа

Дмитрий Трунов
15:15 05.04.2023
Как правило, в таких случаях уголовное дело не возбуждается, но владелец может возместить ущерб через страховую компанию или суд.
В Воронеже мужчина заявил в полицию после падения на его машину человека с 19-го этажа
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Владелец иномарки, на которую рухнул мужчина с 19-го этажа, написал заявление в полицию. Падение произошло в Воронеже. Пострадавший мужчина был пьян и практически не пострадал.

Хозяин Nissan X-Trail, на который свалился 40-летний мужчина, написал заявление в полицию по факту порчи его имущества на следующий день после ЧП. Известно, что получившая повреждения иномарка 2013 года выпуска.

У иномарки повреждены крыша и багажник. Полицейским предстоит дать правовую оценку случившегося. Как правило, в таких случаях уголовное дело не возбуждается, но владелец может возместить ущерб через страховую компанию или суд.

Упавший мужчина находится на обследовании в больнице. У него легкая черепно-мозговая травма и скелетная травма. Пациента продолжают обследовать, чтобы исключить травмы внутренних органов. Предварительно врачи диагностировали у него компрессионный перелом позвоночника, но это не подтвердилось.

Пострадавшему удалось выжить из-за того, что удар смягчил автомобиль. Мужчина попал в подъезд чужого дома, зайдя следом за жильцом. Перед падением он что-то кричал. После того как его достали с крыши машины, пострадавший сам пошел к скорой помощи, напевая песню о любви.

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