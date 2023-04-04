В Воронеже мужчина спел песню после падения с 19-этажного дома на автомобиль
В Воронеже 40-летний мужчина упал с 19-этажного дома на автомобиль, который был припаркован во дворе, и выжил. Инцидент произошел в Ленинском районе города накануне вечером.
Как сообщает Telegram-канал «Воронеж №1», перед падением воронежец что-то кричал. На кадрах видно, как сотрудники экстренных служб вытаскивают мужчину с крыши иномарки, задняя часть которой оказалась смятой, после чего участник инцидента даже исполнил строчки из известной песни. Медики осмотрели его, затем госпитализировали в медучреждение.
Ранее стало известно, что недалеко от населенного пункта Стандартный в Волгоградской области рухнул легкомоторный самолет. По словам очевидца, воздушное судно при падении врезалось носом в землю. Сообщалось, что пилот в результате авиационного происшествия погиб.