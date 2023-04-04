Высоту в 19 этажей, с которой упал житель Воронежа, показали на видео
По словам жителей дома, чудом выживший после падения мужчина здесь не проживает.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
Корреспондент «Звезды» показал балкон на 19-м этаже жилого дома, откуда накануне упал житель Воронежа. Мужчина приземлился на припаркованный во дворе автомобиль.
По словам очевидцев, чудом выживший после падения мужчина не живет в этой многоэтажке, он проник в подъезд, зайдя следом за жильцом.
Ранее в соцсетях появилась запись, на которой видно, что упавший мужчина с помощью спасателей вылезает из искореженного автомобиля. Воронежец попытался дойти до скорой сам, напевая песни.
Главврач больницы, в которой в настоящий момент находится мужчина, рассказал, что пациент лежит в изолированной палате на нижнем этаже медицинского учреждения, его продолжают обследовать. На данный момент выявлено всего две травмы, что врачи называют чудом.