Выжившего после падения с высоты воронежца положили в палату на нижнем этаже

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Жителя Воронежа, который выжил после падения с 19-го этажа, поместили в изолированную палату на одном из нижних этажей в Больнице скорой медицинской помощи №1. Об этом «Звезде» рассказал главный врач учреждения Игорь Банин.

Пациент находится в настоящий момент в том режиме, который называется индивидуальный пост - за ним ведется постоянное наблюдение.

«Несмотря на то что нейрохирургия находится на высоком этаже учреждения, он находится в изолированной палате на одном из нижних этажей», - сказал главврач.

Медики удивились состоянию упавшего с огромной высоты мужчины - у него легкая черепно-мозговая травма и скелетная травма. Пациента продолжают обследовать, чтобы исключить травмы внутренних органов.

По словам врача, подобный случай является чудом. Однако, пошутил Банин, медики не нашли у мужчины суперспособностей «Железного человека или спрятанных крыльев».

Накануне воронежец упал с 19-этажа жилого дома на припаркованный во дворе автомобиль. Мужчин не только выжил, но и пошел сам после падения, напевая композицию о любви.