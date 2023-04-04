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Офис прокурора Манхэттена опубликовал полный список обвинений в адрес Трампа

Сергей Лебедев
23:37 04.04.2023
Бывшему президенту предъявили обвинения в фальсификации бизнес-документов первой степени.
Офис прокурора Манхэттена опубликовал полный список обвинений в адрес Трампа
© Фото: Timothy A. Clary - Pool, CNP, Keystone Press Agency, GlobalLookPress
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Офис окружного прокурора Манхэттена штата Нью-Йорк опубликовал полный список обвинений в адрес экс-президента США Дональда Трампа. Он состоит из 34 пунктов. Бывшему американскому лидеру предъявили обвинения в фальсификации бизнес-документов первой степени.

По версии следствия, был совершен подлог финансовых документов компании Trump Organization при выплате денег бывшей порноактрисе Стефани Клиффорд за то, чтобы та не разглашала информацию о связи с Трампом. Сам экс-президент заявляет о своей невиновности.

Напомним, сегодня в уголовном суде Манхэттена состоялось заседание по делу Дональда Трампа. До предъявления обвинений бывший лидер США был взят под арест. После слушания он покинул зал и отправился в свою резиденцию в Мар-а-Лаго.

Следующее заседание состоится через восемь месяцев. Оно назначено на 4 декабря 2023 года.

Ранее стало известно, что адвокаты Дональда Трампа хотят подать ходатайство о переносе дела в более консервативный район Нью-Йорка Стейтен-Айленд. Ожидается, что там присяжные будут лучше настроены по отношению к экс-президенту, а в суде Манхэттена якобы не стоит рассчитывать на справедливое разбирательство.

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