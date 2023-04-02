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Юристы Трампа хотят перенести рассмотрение его дела в другой суд

Анастасия Бобылева
00:28 02.04.2023
Представители защиты бывшего президента США считают, что суд Манхэттена не сможет обеспечить справедливое разбирательство.
Юристы Трампа хотят перенести рассмотрение его дела в другой суд
© Фото: Ron Sachs Keystone Press Agency Globallookpress
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Представители защиты бывшего американского президента Дональда Трампа планируют подать ходатайство о переносе его дела в другой суд. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Адвокаты хотят перенести уголовное дела из суда в районе Манхэттен в более консервативный район Нью-Йорка Стейтен-Айленд. В агентстве уточнили, что, по мнению Трампа, в этом суде присяжные будут более дружелюбно настроены по отношению к нему. В то же время в суде Манхеттена, по словам представителей защиты экс-президента, ему не стоит рассчитывать на справедливое разбирательство.

В суде, который состоится во вторник 4 апреля, Трамп заявит о своей невиновности. На сделку со следствием он также не пойдет, как рассказал его адвокат.

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