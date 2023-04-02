Юристы Трампа хотят перенести рассмотрение его дела в другой суд
Представители защиты бывшего президента США считают, что суд Манхэттена не сможет обеспечить справедливое разбирательство.
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Представители защиты бывшего американского президента Дональда Трампа планируют подать ходатайство о переносе его дела в другой суд. Об этом сообщает агентство Bloomberg.
Адвокаты хотят перенести уголовное дела из суда в районе Манхэттен в более консервативный район Нью-Йорка Стейтен-Айленд. В агентстве уточнили, что, по мнению Трампа, в этом суде присяжные будут более дружелюбно настроены по отношению к нему. В то же время в суде Манхеттена, по словам представителей защиты экс-президента, ему не стоит рассчитывать на справедливое разбирательство.
В суде, который состоится во вторник 4 апреля, Трамп заявит о своей невиновности. На сделку со следствием он также не пойдет, как рассказал его адвокат.