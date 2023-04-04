CNN: следующее судебное заседание по делу Трампа назначено на 4 декабря

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Следующее судебное заседание по делу бывшего президента США Дональда Трампа назначено на 4 декабря. Слушания также состоятся в Нью-Йорке, сообщает телеканал CNN.

Ранее стало известно, что экс-глава Белого дома отверг обвинения по всем 34 пунктам и заявил о своей невиновности. После слушаний Трампа отпустили, от общения с журналистами он отказался. Не исключено, что лидер республиканцев выступит со специальным заявлением 5 апреля в 02:00 по московскому времени.

Все время, пока шли разбирательства, на улице толпились сторонники бывшего президента. Они размахивали фагами с его именем, выкрикивали слова поддержки и держали в руках плакаты с лозунгами против действующих властей государства.