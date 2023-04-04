СNN: Трампа арестовали в Нью-Йорке

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Бывшего президента США Дональда Трампа арестовали в Нью-Йорке, он будет находиться под стражей до предъявления обвинений. Об этом сообщает CNN.

Ожидается, что у Трампа снимут отпечатки пальцев, но неизвестно, будут ли его фотографировать. Наручники, как предполагается, на экс-президента не наденут. После процедуры Трампа доставят в зал суда и предъявят ему обвинения. Это будет «быстрое и рутинное» мероприятие, которое одновременно представляет «сюрреалистический и исторический момент» в американской истории, передает телеканал. Трамп стал первым арестованным в рамках уголовного расследования бывшим или действующим президентом США.

Сам Трамп перед арестом в своей соцсети Truth Social также охарактеризовал ситуацию как «сюрреалистичную» и отметил, что не может поверить в то, что подобное происходит в США.

В Белом доме, в свою очередь, заявили, что готовы к беспорядкам после оглашения вердикта суда. В настоящий момент у здания, где находится Трамп, собрались его сторонники и противники, которые размахивают флагами, выкрикивают различные лозунги и оскорбляют друг друга.