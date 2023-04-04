В Сирии два мирных жителя погибли после ракетной атаки Израиля

Удар был нанесен со стороны Голанских высот по окрестностям Дамаска.

© Фото: Ammar Safarjalani, XinHua, GlobalLookPress

В ночь на вторник израильские военные со стороны Голанских высот нанесли ракетный удар по окрестностям Дамаска. Об этом сообщили в Министерстве обороны Сирийской Арабской Республики.

По данным ведомства, силам противовоздушной обороны удалось сбить большинство ракет. Однако в результате атаки погибли два мирных жителя.

Напомним, САР регулярно подвергается израильским ракетным обстрелам. В конце прошлой недели была атакована военная база в Хомсе. Ранения получили четверо сирийских военных. Ранее Израиль наносил удары по Дамаску. Тогда пострадали двое сирийских военных. Атака производилась также со стороны Голанских высот.

Кроме того, израильские ВВС регулярно осуществляют авианалеты на Сирию. Так, например, в феврале был нанесен удар по зданиям института и культурного центра в Дамаске.