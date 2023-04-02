Четверо военнослужащих Сирии ранены после атаки Израиля на провинцию Хомс

Сообщается, что ракетный удар был нанесен по военной базе на западе провинции.

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В сирийской провинции Хомс средства противовоздушной обороны отразили атаку со стороны Израиля. Израильские военнослужащие нанесли удар по провинции ракетами. Он пришелся на военную базу. Сообщается, что четверо военнослужащих Сирии были ранены. Удар

«Четверо военнослужащих армии пострадали в результате удара по военной базе на западе провинции Хомс», - информирует радиостанция Sham FM.

Ранее Израиль уже наносил удары по Дамаску. Тогда пострадали двое сирийских военных. Израильтяне нанесли удары с помощью нескольких ракет со стороны оккупированных Голанских высот.