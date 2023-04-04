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Число пострадавших при теракте в Петербурге выросло до 42

Анна Касаткина
20:34 04.04.2023
Три человека находятся в больнице в тяжелом состоянии.
Число пострадавших при теракте в Петербурге выросло до 42
© Фото: Maksim Konstantinov, Global Look Press
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Сорок два человека обратились за медицинской помощью после теракта в Санкт-Петербурге, при котором погиб военный корреспондент Владлен Татарский. Такие данные приводит Минздрав России.

Как говорится в сообщении ведомства, за медпомощью обратились 42 человека, из которых 24 остаются в больницах. Трое человек находятся в тяжелом состоянии.

Взрыв в кафе на Университетской набережной в Петербурге произошел 2 апреля во время творческого вечера военкора Владлена Татарского (Максима Фомина). Судя по кадрам с места, взорвалась статуэтка, подаренная ему 26-летней Дарьей Треповой. В результате инцидента Татарский погиб.

Трепову задержали утром 3 апреля, а затем этапировали из Петербурга в Москву. Басманный суд арестовал девушку на два месяца, предъявив ей обвинения в теракте, совершенном организованной группой и повлекшем смерть человека, а также в незаконном ношении взрывчатых устройств.

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