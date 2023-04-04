Столтенберг: НАТО не будет разворачивать войска в Финляндии без ее запроса

© Фото: Kay Nietfeld, dpa, GlobalLookPress

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что НАТО не будет размещать на территории Финляндии какие-либо войска без соответствующего запроса финской стороны. Это заявление генсек альянса сделал во вторник, 4 апреля, по прибытии на встречу глав МИД стран альянса.

«Это будет финское решение. В Финляндии не будет никаких войск НАТО без согласия финской стороны», - сказал Столтенберг.

По его словам, Финляндия укрепит НАТО развитой военной промышленностью и высокопрофессиональной армией. На страну начнет распространяться 5-я статья Вашингтонского договора, в которой речь идет о коллективной безопасности стран альянса перед лицом военного нападения. Таким образом, Хельсинки получит гарантии безопасности со стороны блока.

Финляндия 4 апреля завершила процедуру вступления в НАТО. Министр иностранных дел страны Пекка Хаависто передал государственному секретарю США Энтони Блинкену документ о присоединении Хельсинки к этому военно-политическому блоку. Юридически это означает официальное вступление страны в Североатлантический альянс.

Ранее военный эксперт, полковник в отставке Виктор Литовкин в беседе со «Звездой» высказал мнение, что США уже «прицелились» к Финляндии для размещения военных баз.

О вступлении Финляндии в НАТО говорил также министр обороны РФ Сергей Шойгу на селекторном совещании 4 апреля. Он отметил, что Североатлантический альянс активизирует учебно-боевую и разведывательную деятельность вблизи границ России и Белоруссии. Это создает риски существенного расширения конфликта, но на исход специальной операции не повлияет, добавил глава Минобороны.