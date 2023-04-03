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Эксперт Литовкин заявил, что США уже «прицелились» к Финляндии для размещения военных баз

Анна Касаткина
18:22 03.04.2023
На территории Финляндии после вступления в НАТО также будут проходить военные учения, отметил эксперт.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: Daniel Karmann, dpa, GlobalLookPress
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В Финляндии после вступления в НАТО появятся американские военные базы, так как США уже ранее «прицеливались» к этой стране. Об этом в разговоре со «Звездой» заявил военный эксперт, полковник в отставке Виктор Литовкин.

Он объяснил, что сейчас в Финляндии есть только ее собственные военные базы, иностранные войска на территории государства пока не присутствуют.

«Но когда Финляндия вступит в НАТО, там, безусловно, появятся военные базы. Не исключено, что американские. Американцы уже прицеливались к Финляндии, так что военные базы появятся в Финляндии обязательно», - сказал Литовкин.

Эксперт добавил, что на территории страны в будущем будут проходить учения разных натовских государств, а Финский залив окажется «зажат» между двумя странами альянса - Финляндией и Эстонией.

Полковник подчеркнул, что решение о вступлении страны в НАТО необоснованное, так как ей никто не угрожал.

«Я иногда привожу такой образ: старая дева надевает на себя металлический пояс верности, потому что боится что ее кто-то изнасилует», - заключил Литовкин.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что 4 апреля Финляндия станет 31-м членом альянса. В Кремле ранее выражали сожаление по поводу этого факта, отмечая, что РФ никогда не представляла угрозы для этой страны. В МИД России заявили, что страна ответит на вступление Финляндии в НАТО укреплением военного потенциала на западном и северо-западном направлениях.

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