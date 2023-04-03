Басманный суд Москвы 4 апреля выберет меру пресечения для подозреваемой в убийстве Татарского

Для этого Дарью Трепову этапируют из Санкт-Петербурга.

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Басманный суд Москвы выберет меру пресечения Дарье Треповой, подозреваемой в убийстве военного корреспондента Владлена Татарского. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Вопрос об аресте подозреваемой суд будет рассматривать во вторник, 4 апреля. Для этого Трепову этапируют из Санкт-Петербурга в Москву.

Взрыв в кафе на Университетской набережной в Санкт-Петербурге произошел во время творческого вечера военного корреспондента Владлена Татарского (настоящее имя - Максим Фомин). Татарский погиб, еще 33 человека пострадали, восемь из них находятся в тяжелом состоянии. Уголовное дело расследуется по статье о теракте.

По подозрению в причастности к взрыву на съемной квартире в Петербурге была задержана 26-летняя Дарья Трепова. Во время допроса она призналась, что подарила корреспонденту статуэтку, которая впоследствии сдетонировала.

Президент России Владимир Путин посмертно наградил военкора Владлена Татарского (Максима Фомина) орденом Мужества.