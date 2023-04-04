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Обвиняемую в совершении теракта в Санкт-Петербурге Дарью Трепову доставили в Басманный суд, она вышла из автозака. На месте работает корреспондент «Звезды».

Ранее стало известно, что СК предъявил Треповой обвинение по п. «б» ч. 3 ст. 205, ч. 4 ст. 222.1 УК РФ о совершении теракта. Следствие попросило суд заключить девушку под стражу до 2 июня 2023 года.

Напомним, что взрыв прогремел на Университетской набережной в Санкт-Петербурге в минувшее воскресенье, 2 апреля. В момент ЧП в заведении шел творческий вечер военкора Владлена Татарского, который в результате подрыва погиб. Еще свыше 30 человек пострадали, получив осколочные ранения.

По данным следствия, Трепова подарила журналисту статуэтку, внутри которой находилась взрывчатка, она впоследствии сдетонировала. Как утверждается, девушка действовала по указке лиц с Украины.