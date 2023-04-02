В МИД РФ прокомментировали гибель военкора Татарского в Петербурге

Захарова отметила, что российские журналисты постоянно подвергаются угрозам расправы и травле. При этом международные структуры молчаливо игнорируют происходящее.

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Деятельность Владлена Татарского, который служил Отечеству и выполнял свой долг, была опасной для Киева. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя гибель военного корреспондента Владлена Татарского при взрыве в Санкт-Петербургском кафе.

«Профессиональная деятельность Владлена Татарского, его служение Отечеству вызывали ненависть у киевского режима. Он был опасен для них, но смело шел до конца, выполняя свой долг», - прокомментировала Захарова произошедшее.

Как отметила Захарова, журналисты из России регулярно подвергаются угрозам расправы со стороны киевского режима и его вдохновителей. В том числе речь идет про травлю и специальные маркировки на цифровых площадках американских интернет-монополий. Она назвала это «"охотой на ведьм" в западных СМИ».

Захарова добавила, что ни по одному случаю насильственной гибели российского журналиста, которую оценивали в Киеве как «успех», страны Запада, международные организации и зарубежные профессиональные сообщества не стали приводить расследования и даже не выразили человеческого сочувствия. Такое молчаливое игнорирование «уже невозможно не трактовать как соглашательство, если не соучастие».

По словам дипломата, еще недавно Запад боролся с экстремизмом и терроризмом, а сегодня в Белом доме, в Елисейском дворце и на Даунинг-стрит реакция на произошедшее отсутствует, что говорит «само за себя», если брать во внимание «мнимую озабоченность благополучием журналистов и свободой журналистики».

«Именно благодаря российским военкорам мир видит правдивые и оперативные кадры и узнает информацию о происходящем на Украине. Это люди, стоящие на страже истины, над которой мировой мейнстрим уже надругался», - заключила дипломат.

Сообщается, что правоохранительные органы еще дадут юридическую квалификацию произошедшему. В ведомстве также выразили соболезнования родным погибшего.

Ранее стало известно о взрыве в кафе Санкт-Петербурга. В результате погиб военный корреспондент Владимир Татарский, который проводил там творческий вечер. Также пострадали 25 человек, 19 из которых госпитализированы. Сообщается, что среди пострадавших четверо находятся в тяжелом состоянии и есть один несовершеннолетний. На месте работают экстренные службы. Люди начали нести цветы и свечи к месту взрыва.