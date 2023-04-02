Опубликованы новые кадры обстановки у взорванного кафе в Петербурге, где погиб Татарский

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»

Опубликованы кадры обстановки у взорванного кафе в Санкт-Петербурге, где погиб военный корреспондент Владлен Татарский.

На видео можно заметить, что территория вокруг здания оцеплена сотрудниками правоохранительных органов. На месте инцидента работает следственная группа, и стоят машины скорой помощи.

Напомним, сегодня вечером произошел взрыв в кафе в центре Петербурга. В Министерстве внутренних дел России подтвердили гибель военкора Татарского при взрыве в кафе, где проходил его творческий вечер с подписчиками. Причины и обстоятельства произошедшего выясняются.