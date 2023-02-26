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Замглавы МИД РФ Богданов: США пытаются сорвать саммит Россия - Африка

Анна Касаткина
03:07 26.02.2023
Соединенные Штаты угрожают африканским странам санкциями и прекращением поддержки, отметил дипломат.
Замглавы МИД РФ Богданов: США пытаются сорвать саммит Россия - Африка
© Фото: Алексей Майшев РИА Новости
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Соединенные Штаты пытаются сорвать проведение второго саммита Россия - Африка, оказывая беспрецедентное давление на африканские страны. Об этом заявил заместитель главы МИД России Михаил Богданов в интервью ТАСС.

«США и их союзники ведут беспрецедентную кампанию по политической и экономической изоляции России, в том числе по срыву проведения в Санкт-Петербурге в июле второго саммита Россия - Африка», - сказал он.

По словам Богданова, Запад угрожает африканским странам санкциями, прекращением финансовой и гуманитарной помощи, сообщает RT. Помимо этого, США с союзниками в ежедневном режиме фабрикуют обвинения против России в «грядущем голоде», повышении цен на топливо, зерно и удобрения, добавил он.

При этом замминистра отметил, что подготовка к саммиту идет полным ходом, совместно с африканцами прорабатывается его повестка. Несмотря на колоссальное давление Запада, РФ видит сигнал принципиальной поддержки со стороны значительного блока стран, подчеркнул Богданов.
В начале февраля министр иностранных дел России Сергей Лавров совершил турне в Африку. В ходе визита он посетил Мали, Мавританию и Судан.

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