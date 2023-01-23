Лавров прибыл с рабочим визитом в ЮАР

В Претории глава МИД РФ, как ожидается, встретится с коллегой Наледи Пандор.

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл с официальным визитом в Южно-Африканскую республику (ЮАР). Его самолет приземлился на базе ВВС ЮАР Ватерклоф, передает ТАСС.

В столице страны — Претории — Лавров, как ожидается, встретится с главой МИД республики Наледи Пандор. Среди возможных тем для переговоров — подготовка ко второму саммиту и экономическому форуму Россия-Африка, который состоится в Санкт-Петербурге 26-29 июля, а также обмен мнениями по двусторонней повестке и ключевым международным событиям.

Лавров и Пандор могут также обсудить актуальные вопросы сотрудничества в БРИКС, где ЮАР председательствует в текущем году, и работу на других международных площадках.

Ранее Лавров посетил с рабочим визитом Белоруссию. В Минске, он, в частности, вместе с коллегой Сергеем Алейником, подписал меморандум о взаимопонимании по вопросам обеспечения биологической безопасности.