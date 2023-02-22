Евродепутаты предложили лишить ЮАР денег ЕС из-за ее хороших отношений с Москвой

Авторы инициативы о приостановлении финансирования ЮАР со стороны ЕС напомнили, что республика дважды воздержалась от голосования в ООН по антироссийским резолюциям.

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Евродепутаты от Польши, Эстонии и Финляндии предложили главе европейской дипломатии Жозепу Боррелю приостановить финансирование ЮАР из-за позиции республики по отношению к официальной Москве. Инициаторы идеи напомнили о недавнем визите главы МИД РФ Сергея Лаврова в Африку и грядущих совместных учениях России, ЮАР и Китая.

«Учитывая позицию ЮАР в отношении России, соглашается ли заместитель председателя - верховный представитель с тем, что любое финансирование ЮАР со стороны ЕС должно быть отложено до дальнейших распоряжений, и если нет, то почему?» - приводит RT запрос парламентариев.

Ранее главком ВМФ России Николай Евменов принял участие в митинге на открытии военно-морских учений с флотами ЮАР и Китая. Данные маневры для их участников являются вторыми, первые также состоялись в Африке в 2019 году.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров посетил ЮАР с визитом 23 января. На переговорах с южноафриканской коллегой Наледи Пандор глава российской дипломатии обсудил широкий спектр вопросов, в том числе подготовку ко второму саммиту и экономическому форуму Россия - Африка, который состоится в Санкт-Петербурге в конце июля.