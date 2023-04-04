Трамп прибыл в Нью-Йорк, где 4 апреля предстанет перед судом

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Бывший президент США Дональд Трамп прибыл в Нью-Йорк, где во вторник, 4 апреля, предстанет перед судом. Политик прилетел на своем самолете из Флориды. Из аэропорта кортеж экс-главы Белого дома проследовал к небоскребу Trump Tower, где он остановился на время поездки. Как точно будет проходить судебное заседание, не известно. Пока ясно, что прессу в зал не допустят. Возможно, в качестве одной из мер по обеспечению безопасности, будут перекрыты некоторые улицы, прилегающие к зданию суда.

Напомним, большое жюри присяжных проголосовало за предъявление обвинений Дональду Трампу 30 марта по делу о подлоге финансовых документов компании Trump Organization при выплате денег бывшей порноактрисе Сторми Дэниэлс. По версии следствия, адвокат Майкл Коэн заплатил $130 тыс., чтобы она не распространялась во время избирательной кампании 2016 года о якобы имевшей место связи с Трампом в 2006 году. По мнению обвинения, затраченные деньги позже были компенсированы за счет Trump Organization, для чего документы компании пришлось фальсифицировать.

Ранее нынешний президент Соединенных Штатов Джо Байден назвал Трампа следующим главой государства и перекрестился. Противостояние бывшего и нынешнего президентов обостряется по мере приближения следующих выборов. По мнению Дональда Трампа, администрация Байдена своей внешней политикой поставил мир на грань Третьей мировой войны.