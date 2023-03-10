В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Байден назвал Трампа следующим президентом США и перекрестился

Ян Брацкий
00:26 10.03.2023
Ранее Дональд Трамп обвинил администрацию Джо Байдена в том, что они поставили мир на грань Третьей мировой войны.
Байден назвал Трампа следующим президентом США и перекрестился
© Фото: IMAGOCNP MediaPunch Global Look Press
Читайте нас на:

Глава Белого дома Джо Байден назвал Дональда Трампа «будущим президентом», пишет РИА Новости.

«Возможно, вы помните, когда я соперничал за должность, у меня была борьба с бывшим президентом и, возможно, будущим президентом. Боже упаси», - заявил Байден и перекрестился.

Противостояние бывшего и действующего президентов США обостряется по мере приближения следующих выборов. Ранее Дональд Трамп заявил, что по вине администрации демократов мир оказался на грани Третьей мировой войны.

Кроме того, Трамп уверен, что в случае его президентства конфликта на Украине не произошло бы. В минувшее воскресение экс-президент США вовсе заявил, что для прекращения украинского конфликта ему достаточно одних суток. Свой план деэскалации Трамп раскрывать не стал.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
21:47 В стране и мире
МГБ ПМР: радиус поражения в случае успеха теракта в Тирасполе составил бы 400 метров
18:21 В стране и мире
Видео
В Женеве пройдут консультации по зерновой сделке с участием РФ и ООН
18:16 В стране и мире
SZ: в Чехии намерены потребовать у РФ плату за пользование землей по советским договорам
18:14 В стране и мире
Видео
Мужчина столкнул подростка под поезд в московском метро
17:09 В стране и мире
В Москве из-за атаки хакеров прозвучала ложная информация о воздушной тревоге
Популярное
Видео
Мужчина столкнул подростка под поезд в московском метро
Видео
Пассажир показал видео из самолета Питер - Ижевск после начала пожара в двигателе
В подготовке теракта в Тирасполе подозревают завербованного СБУ уроженца ПМР
Видео
МЧС опубликовало видео спасения ребенка из-под завалов в поселке под Читой
Муж блогера Лерчек объяснил происхождение восьми килограммов золота
Mash: у Костомарова прогрессирует сепсис и продолжают отмирать ткани рук и ног
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.