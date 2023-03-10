В стране и мире Байден назвал Трампа следующим президентом США и перекрестился Ян Брацкий Ранее Дональд Трамп обвинил администрацию Джо Байдена в том, что они поставили мир на грань Третьей мировой войны. © Фото: IMAGOCNP MediaPunch Global Look Press Читайте нас на: Глава Белого дома Джо Байден назвал Дональда Трампа «будущим президентом», пишет РИА Новости. «Возможно, вы помните, когда я соперничал за должность, у меня была борьба с бывшим президентом и, возможно, будущим президентом. Боже упаси», - заявил Байден и перекрестился. Противостояние бывшего и действующего президентов США обостряется по мере приближения следующих выборов. Ранее Дональд Трамп заявил, что по вине администрации демократов мир оказался на грани Третьей мировой войны. Кроме того, Трамп уверен, что в случае его президентства конфликта на Украине не произошло бы. В минувшее воскресение экс-президент США вовсе заявил, что для прекращения украинского конфликта ему достаточно одних суток. Свой план деэскалации Трамп раскрывать не стал. Экспертное мнение и аналитика