По мнению Дональда Трампа, если бы он оставался президентом США, конфликта на Украине могло не случиться.

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Человечество замерло на грани Третьей мировой войны и виноват в этом действующий президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден. Такое заявление сделал его предшественник на посту главы Белого дома Дональд Трамп.

«Джо Байден подвел нас ко грани Третьей мировой войны. Если кто не в курсе, то мы тут, на грани Третьей мировой. Став президентом, я принесу мир посредством силы, чего ранее никогда не случалось», - заявил он в интервью телеканалу NewsMax.

Трамп уверен, что в случае своего переизбрания в 2020 году сумел бы не допустить конфликта на Украине и привести стороны к «мирной сделке».

В Кремле ранее подтвердили правоту слов Трампа о том, что президент США может быстро положить конец конфликту на Украине. Как отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, установить мир можно дав соответствующее указание киевскому режиму.