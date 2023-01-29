В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Трамп заявил, что Байден подвел мир к Третьей мировой войне

Ян Брацкий
04:24 29.01.2023
По мнению Дональда Трампа, если бы он оставался президентом США, конфликта на Украине могло не случиться.
Трамп заявил, что Байден подвел мир к Третьей мировой войне
© Фото: Oliver Contreras - Pool via CNP, Consolidated News Photos, Global Look Press
Читайте нас на:

Человечество замерло на грани Третьей мировой войны и виноват в этом действующий президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден. Такое заявление сделал его предшественник на посту главы Белого дома Дональд Трамп.

«Джо Байден подвел нас ко грани Третьей мировой войны. Если кто не в курсе, то мы тут, на грани Третьей мировой. Став президентом, я принесу мир посредством силы, чего ранее никогда не случалось», - заявил он в интервью телеканалу NewsMax.

Трамп уверен, что в случае своего переизбрания в 2020 году сумел бы не допустить конфликта на Украине и привести стороны к «мирной сделке».

В Кремле ранее подтвердили правоту слов Трампа о том, что президент США может быстро положить конец конфликту на Украине. Как отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, установить мир можно дав соответствующее указание киевскому режиму.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
21:18 В стране и мире
The Sun: в Британии разрабатывают план действий в случае попадания Challenger 2 к ВС РФ
20:21 Армия
Видео
Артисты «Ленкома» показали спектакль участниками спецоперации в Центре имени Вишневского
19:37 В стране и мире
Глава МИД Швеции: вступление в НАТО приостановили на фоне акций с Кораном
18:30 В стране и мире
Спикер ВС ВСУ Игнат опроверг свои слова об истребителях F-16 для Украины
18:26 В стране и мире
Видео
Украинские боевики обстреляли детскую больницу в Новой Каховке
Популярное
Видео
Избиение молотком мужа Пелоси попало на видео
Видео
Оператор-наводчик Т-90М «Прорыв» рассказал, что в прицел танка видно «даже мышь за два километра»
Видео
Студентка РУДН попросила Путина взять ее на работу в АП
Видео
Гладков рассказал Путину о подвиге маленького жителя Белгородской области
Видео
Путин рассказал о своей первой учительнице
Видео
Пассажир снял на видео, как из крыла самолета Сочи - Москва вытекает топливо
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.