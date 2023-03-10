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NYT: Трампу грозит уголовное преследование за «взносы» порноактрисе Дэниелс

Ян Брацкий
04:10 10.03.2023
Экс-президента США подозревают в связи с порноактрисой Сторми Дэниелс незадолго до выборов и плате ей за молчание.
NYT: Трампу грозит уголовное преследование за «взносы» порноактрисе Дэниелс
© Фото: White Housevia Globallookpress.com
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Окружная прокуратура Нью-Йорка допросит экс-президента США Дональда Трампа по делу о выплатах порноактрисе Сторми Дэниелс. Издание New York Times полагает, что вызов Трампа для дачи показаний неминуемо приведет к уголовному преследованию 45-го президента США. 

«Было бы необычно, если бы окружной прокурор Элвин Брэгг уведомил потенциального подсудимого, не добившись в конечном итоге предъявления ему обвинений», - говорится в публикации издания.

Дэниелс стала объектом всеобщего внимания в 2018 году незадолго до старта предвыборной гонки в США. Тогда СМИ выяснили, что адвокат Трампа платил ей за умалчивание своей связи с кандидатом на высший пост в стране. В Белом доме это опровергли.

Обвинение строится на том, что компания Трампа учитывала такие выплаты как юридические расходы. Дело также могут переквалифицировать как нарушение избирательного законодательства. Выплату $130 тысяч могут посчитать неправомерным взносом «на пользу» кампании Трампа.

Ранее действующий глава Белого дома Джо Байден во время выступления назвал Дональда Трампа следующим президентом Штатов и перекрестился после своих слов.

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