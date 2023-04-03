Подозреваемую в причастности к убийству военкора Татарского объявили в розыск

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Подозреваемую в причастности к убийству военного корреспондента Владлена Татарского объявили в розыск. Это следует из базы данных МВД России.

На опубликованной карточке написано и имя девушки - это Дарья Трепова. Официальной информации о том, что подозревают именно ее, до этого не было. Данные о некоей Дарье Т. размещали только некоторые СМИ.

Отметим, что, по одной из версий, на творческой встрече Татарскому передали статуэтку, в которой находилась взрывчатка. В результате военкор погиб, более 30 человек пострадали. Накануне сообщалось, что по подозрению в подрыве в кафе Санкт-Петербурга задержали 26-летнюю жительницу города. Ее имя также не называлось.

В настоящее время уголовное дело по факту взрыва передано для дальнейшего расследования в центральный аппарат СК России.